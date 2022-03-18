惠特去年純益年增191% EPS 13.98元創新高

LED 設備大廠惠特 (6706-TW) 今 (18) 日公布去年財報，第四季純益 3.2 億元，季減 0.36%，年增 112.12%，每股純益 4.43 元；全年純益 9.99 億元，年增 191.5%，每股純益 13.98 元，寫下歷史新高。

惠特去年第四季營收 16.37 億元，季增 8.83%、年增 85.06%，毛利率 41.06%，季減 0.35 個百分點、年減 1.77 個百分點，營益率 22.93%，季減 2.82 個百分點、年增 1.47 個百分點，純益 3.2 億元，季減 0.36%，年增 112.12%，每股純益 4.43 元。

惠特去年全年營收 57.14 億元，年增 80.86%，毛利率 39.65%，年增 5.65 個百分點，營益率 21.45%，年增 7.53 個百分點，純益 9.99 億元，年增 191.5%，每股純益 13.98 元。

惠特表示，因應 Mini LED 客戶需求，點測、分選設備將啟動全面性擴產，今年產能增幅上看 30-40%，營收維持雙位數成長。

惠特近來也積極切入化合物半導體設備領域，目前 6 吋 GaN 晶圓測試設備正與客戶驗證中，單價為 LED 測試機台的數倍，預期今年量產後，化合物半導體營收可望翻倍成長，並推升毛利率表現。

惠特目前四大產品線包括 LED 測試及分選設備、光電代工測試服務、化合物半導體測試設備及雷射加工機台設備。