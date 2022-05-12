資策會：9成消費者愛網購 三大電商平台黏著度最高

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (12) 日公布 2021 年零售電商消費者行為調查，發現高達 9 成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，以三大 B2C 平台黏著度最高，依序為蝦皮 24h (61%)、momo 購物 (59%)、PChome 24h 購物 (43%)，其中蝦皮最受女性消費者青睞，男性則偏好在 momo 網購。

據資策會 MIC 調查，92% 消費者有行動購物習慣，最大宗消費者愛用的網購平台 App 為蝦皮購物 (64%)，其次依序為 momo 購物 (40%)、PChome 24h 購物 (27%)、Yahoo 購物中心 (14%) 與 PChome 商店街 (11%)。而全年齡皆最常使用蝦皮購物 App，特別是 18~25 歲族群高達 8 成，26~55 歲也有近 7 成的比例。

針對第二常用 App，除了 18~25 歲族群，其他年齡層皆為 momo 購物，而 18~25 歲使用 momo 比例較其他年齡層低一成以上。另外，可觀察到 Yahoo 購物中心、Yahoo 奇摩拍賣的使用偏好與年齡呈正相關。

此外，女性使用蝦皮購物 App 比例 (70%) 明顯超越男性 (59%)，而男性較女性更常用 PChome 24h 購物、Yahoo 奇摩購物中心以及露天拍賣，主要與男性高度偏好 3C 及家電產品購物有關。

資策會 MIC 產業分析師陳冠文表示，未來電商勝出關鍵除了掌握不同族群使用偏好，仍得回歸六大原則，包含品牌品項獨家性、良好逛店體驗，如介面設計與搜尋精準度、便利快速的結帳流程、符合消費者預期的物流配送穩定度、商品庫存充足度，以及有感的促銷手法。

觀測台灣消費者在境外平台的購物行為，資策會 MIC 表示，去年前五名依序為淘寶 / 天貓 (19%)、日本樂天 (8.4%)、美國 Amazon(6.6%)、日本 Amazon(5.9%) 與美國 iHerb(4.9%)，第一名的比例未達 2 成，其他境外平台更未達 1 成，陳冠文指出，除了疫情對於海空運的影響，也反映出多數消費者已能在國內平台購買需要的國外商品，或有其他海外代購管道，不一定需要使用境外平台。

資策會 MIC 調查有助於網購的 10 大數位科技服務 / 功能，其中兩者比例明顯更高，分別為電子支付 (53%)、跨平台比價系統 (47%)，陳冠文表示，結帳方便性與價格依舊是消費者最重視的關鍵，其次也有 25% 以上的消費者重視「看、找、逛」的數位科技功能。

