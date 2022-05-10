4月電商營運暢旺 富邦媒營收創同期高、網家創同期次高

二大電商業者富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 今(10) 日公布 4 月合併營收，富邦媒為 76.48 億元，月增 1.57%、年增 31.79%，創同期新高，網家為 34.11 億元，月減 8.75%，年增 0.01%，也創同期次高，電商買氣持續維持一定熱度。

富邦媒前 4 月合併營收 305.86 億元，年增 26.57%；而網家前 4 月合併營收為 151.2 億元，年增 1.47%。

富邦媒指出，4 月 momo 網路購物年成長達 34.8%，業績占比 94.7%。營運成長動能主要來自母親節商機，帶動美妝保養、甜點美食和按摩椅的買氣熱絡。

同時，由於本土疫情升溫，momo 網路購物 4 月保健食品、量測用品、口罩等銷售顯著提升，而居家用餐風潮也再度轉強，推升如米麵、泡麵、罐頭、調理包等需求。

進入 5 月後，由於疫情持續延燒，momo 強打儲備糧食、加強保健、自身清潔、環境除菌四大防疫備品，並推出食品關懷箱、居家工作必備防護組、防疫清潔用品組等用品。

網家則指出，4 月 PChome 24h 購物主要受益於母親節商機，美型 3C 家電、時尚精品、專櫃香氛保養、保健禮盒、頂級紓壓和飯店餐飲票券等，買氣皆相當火熱。

而隨著本土疫情升溫，PChome 24h 購物站上醫療用品與口罩的整體銷額年成長近 70%，保健營養品如維他命也有逾 60% 的漲幅。

展望後市，網家表示，隨著 Pi 拍錢包導入慢點付新功能，成為全台第一個結合 BNPL(Buy Now Pay Later) 產品的行動錢包，預料將有助於開拓多元新客群，催生成長新動能。