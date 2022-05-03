立院三讀商品標示法修正 網購平台納入規範

鉅亨網新聞中心 2022年5月3號11點37分

網購近年已成為消費者主要購物方式之一，立法院今 (3) 日三讀通過《商品標示法》修正草案，本次修正重點有因應科技發展增加標示的彈性化、將網路商品販售平台納入規範，以及對違規業者依情節為不同處分，此外，新增如有違法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，主管機關可逕予處罰。

經濟部說明，近年來消費者採網路購物方式的比例逐漸提高，為加強網路商品管理，本次修法增訂地方主管機關得至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他商品製造、存放或分裝的場所檢查之外，也增訂網際網路平台業者提供刊登者、供貨者或販賣業者資料之義務及不配合的違反罰則。

至於因應科技發展並接軌國際方面，經濟部表示，修法增訂中央主管機關得視科技、產業或經濟發展情況，公告得採行電子標示方式之商品類別，以符合業界需求。同時，修正製造日期採國際慣例標示為「年月」或「年週」；另時效性商品，除標示製造日期外，仍須加註有效日期，且有效日期應標示至「日」。

此外，為了兼顧商品屬性，也增加標示彈性化，經濟部指出，考量商品特性或實務慣例已有其標示方式，而難以要求依商品標示法規定標示，中央主管機關得公告特定商品得免依商品標示法標示。

市售商品於上架販售後，如發生廠商名稱變更或地址遷移，考量一般商品流通通路廣泛，如果須將已上架商品進行標示改正，可能有窒礙難行之虞。在消費者保護與企業經營效率間衡平下，增訂可以消費者可隨時知悉之方式公開變更之廠商資訊。

經濟部進一步指出，維持現行法須先通知改正後始得處罰之機制，但基於公益及保護消費者身體健康安全考量，新增如有違法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，得逕予處罰的規定，以符合社會大眾期待。

經濟部表示，本次商標法修法有助於因應現代商業環境及保護消費者權益，俟總統公布後一年施行，經濟部也將儘速修正依該法授權訂定的各項特定商品標示基準及相關子法，以利外界遵循。