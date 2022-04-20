網家強攻跨境電商版圖有成 PChome Thai訂單增10倍

近年來受到疫情影響，消費者無法出國，反而使跨境電商加快發展，網路家庭 (8044-TW) 今 (20) 日統計，旗下 PChome Thai 自上月導入泰國購物直送服務，開站一個月來對比去年 11 月試營運期間，整體訂單量增超過 10 倍，網家看好，跨境電商市場仍有龐大的成長空間。

網家旗下跨境電商服務近來展現充沛成長動能，除了新上線的 PChome Thai，專營日本代標代購市場的比比昂，近期因日幣匯率來到歷年低點，買氣也大幅攀升，全站訂單數和營業額持續改寫歷史新高紀錄。

網家強調，將持續積極拓展跨境網購市場規模。

PChome Thai 進一步分析，目前站上會員的男女比約為 4：6，年齡層多集中於 25-44 歲，為熱衷於旅遊、購物、美食烹飪和美妝保養的消費客群。

除了許多造訪泰國的旅客一向列為必買清單的商品，買氣熱絡外，網家觀察到，近年來泰國設計和創意在亞洲強勢竄起，百貨零售巨頭 Siam Piwat 集團旗下三大設計品牌 ICONCRAFT、 Absolute Siam 和 Ecotopia，自開站以來即迅速累積年輕族群的高度關注度。

不過，法人提醒，網家 B2C 業務遭逢多重逆風，使近年來毛利表現承壓，尤其近來競爭者蝦皮購物積極設立蝦皮店到店的收取貨點、變相補貼運費，可能對網家交易市集業務產生更大壓力，至於金融科技相關業務貢獻度仍小，因此，未來跨境電商能否成為另一大強力挹注業績的新動能，仍有待觀察。