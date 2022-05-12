〈大江展望〉歐美市場難補中國缺口 今年營運成長力道緩

中國為防堵疫情，持續實施封城，大江 (8436-TW) 坦言，雖然歐美新客戶陸續加入、成長力道強，但中國營收比重仍最大，受當地封城影響，物流、新產品送樣進度受阻，預期今年營運雙位數成長有挑戰。

大江表示，目前上海工廠持續有生產、運作，不過在當地政府持續封城下，原物料無法運送，原定與客戶排定的新產品送樣、配方調整等作業也無法進行，預期中國封城不會短時間內結束。

此外，當地消費者現階段仍以搶購民生用品、食物為主，排擠保養品等消費力道。大江認為，雖然暫時無法確定中國何時解封，但仍不會放棄中國市場，尤其中國人口數大並已經布局幾十年，相信中國解封後，保健品與美肌產品需求會回溫，未來還是有成長空間。

歐美市場方面，大江表示，疫情帶動民眾對健康相關產品需求提升，尤其一次性的玻璃瓶、液態、粉包劑型等都受到青睞，去年全年歐美地區絕對金額倍數增加，看好今年訂單、出貨量都將維持高度成長。

從大江第一季營收比重來看，中國市場從去年第四季的 56%，降至 46%、歐美市場則提升至 34%。公司坦言，儘管歐美市場成長趨勢明確，但中國封城時間比預期更久，加上比重偏高，今年全年營運成長雙位數有挑戰。

毛利率方面，大江指出，部分原物料有上漲壓力，但關鍵原物料都有控管，且與供應商長期配合，成本相對穩定，惟整體營收變化仍是主要影響毛利率的關鍵，目標維持 40%。

大江 4 月營收 5.71 億元，月減 3.87%、年減 28.73%；前 4 月營收 22.29 億元，年減 18.86%。