岱稜Q4營收7.77億元 改寫9年單季新高

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (7) 日) 公布 2021 年 12 月營收，達 2.52 億元，月增 2.26%，年增 27.97%，第四季營收 7.77 億元，季增 4.9%，年增 32.77%，改寫 9 年單季新高紀錄；岱稜 2021 年營收 28.48 億元，為歷史第三高，年增 20.25%。

岱稜 2021 年累計前三季稅後純益，僅為 7704 萬元，每股純益 0.83 元，年減 45.75%，但第四季營收衝高，法人估 2021 全年稅後純益將有機會追上 2020 年。

展望今年，岱稜主管表示，目前接單能見度尚佳，同時手中仍有許多因航運塞港缺櫃等因素的遞延出貨訂單，只要航運問題能夠緩解，整體營收應再有表現。

另外，岱稜先前擴增的新生產線已順利量產，透過新機台高速生產優勢，可望能再逐步提升每單位產能並降低單位生產成本，讓機台效益最大化，加上 2020 年 8 月動土的高效能倉儲中心預計農曆春節後取得使用執照正式啟用，屆時整體存貨備庫及週轉將更具彈性，將有利整體獲利提升。

岱稜也已公告第 14 次買回庫藏股，共買 1999 張註銷辦理減資變更登記完成，減資前實收股本為 9.61 億元，完成減資後實收股本為 9.41 億元。

岱稜成立於 1990 年，透過製程設備創新縮短工序，搭配智慧化生產設備的投入，以期大幅提高生產效益，未來將持續朝向環境友善、低碳綠色生產的永續發展方向前進。