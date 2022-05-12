北極星-KY下周競拍 底價73.21元

北極星 - KY(6550-TW) 預計 6 月上旬轉上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共 13600 張，競拍底價為 73.21 元，競拍期間自 5 月 16 日起至 18 日止，預計 5 月 20 日上午 10 點開標。

北極星目前承銷價暫定新台幣 82 元，於 5 月 24 日至 26 日辦理公開申購，以 11 日收盤價 118.5 元計算，抽中一張現賺 36.5 萬元。

北極星所研發的 ADI-PEG 20 在癌症治療上，是採用代謝療法搭配聯合用藥的方式來進行治療，目前共有四大適應症，包括肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌。

其中，肺間皮癌的進度較快，已進入三期臨床試驗，預計今年下半年解盲後申請藥證，另外，軟組織肉瘤完成二期臨床、肝癌採單一用藥的形式進行二 / 三期臨床、腦癌則已完成 26 位病患收錄並進行一期臨床。

除了開發癌症用藥外，北極星也跨足 CDMO(委託開發與生產) 領域，目前已接獲三家客戶，其中一家客戶 Nanotein，主要是研發 CAR-T 培養液，北極星除了負責產品量產製程開發外，也取得 Nanotein 41% 股權；該產品預計今年下半年量產出貨，待產品上市後，北極星可認列 15% 銷售權利金，預計明年開始有營收貢獻。

董事長陳鴻文表示，2019 年新團隊入主北極星後，透過研發與經營策略的調整、跨國臨床試驗設計及 cGMP 工廠生產的整合與改善，重新打造擁有完整技術量能的研發團隊；不僅加速研發速度，更健全財務體質，目前帳上現金約有新台幣 60 億元，研發能量充足。