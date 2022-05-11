外資期現貨不同調 大舉提款航運及金融股

外資今 (11) 日賣超台股 150.85 億元，為連 4 賣，但台指期回補空單，淨空單降至 9158 口，減少 3729 口，期現貨不同調。現股方面，外資針對航運及金融股大舉提款。

外資今日賣超最多為航運及金融股，航運方面有長榮航 1.86 萬張、長榮 9674 張、陽明 6960 張、華航 9035 張，以及裕民 3799 張、慧洋 - KY 3497 張等；金融股有新光金 1.68 萬張、元大金 1.57 萬張、開發金 1.51 萬張，台新金、國泰金各逾 9290 張，以及中信金 6404 張。

電子股則以群創 2.09 萬張，高居外資賣超榜首，其餘被調節的還有大同 6046 張、元晶 5368 張、華孚 5203 張、佳世達 4312 張等、鴻海 4220 張等；傳產股以中鋼 1.7 萬張、榮剛 8099 張、台泥 5342 張等較多。

外資買超最多的則是滬深 300 正 2 1.86 萬張、傳產有華新 6596 張、台肥 3370 張；電子股的友達 3389 張，聯電、京元電各 2400 多張，以及智原、華邦電等，金融股則以彰銀 6535 張、第一金 2032 張較多，另外，外資也買超電信股亞太電及遠傳。

投信今日則再加碼台股 1.53 億元，為連 20 買，買超最多的是榮剛 3615 張，其次是永豐金 3467 張，再來多為電子股，包含台半 2366 張、金像電 2135 張、元太 2031 張，仁寶、英業達、光罩等逾千張。

投信賣超則集中在傳產，中鴻 3431 張、長榮航 2245 張、新光鋼 2241 張、以及台肥 972 張、台泥 868 張、聚陽 793 張、亞聚 666 張等；電子股則有元晶 1046 張、技嘉 961 張、金居 682 張。