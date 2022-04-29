群創將發逾20億元舊制員工退休金 近5400名員工受惠

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (29) 日表示，為感謝資深員工對公司多年貢獻，將讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前請領個人舊制退休金，估本次退休金發放總額將達逾 20 億元，有近 5400 名員工受惠。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，明年將是群創成立 20 年，資深同仁陪著公司發展一路走來、貢獻歲月與心力，因此公司主動為同仁規劃舊制退休金請領方案，以協助同仁加強財務運用的靈活度與變通性，並保有工作權繼續留任公司。

彭峻豪進一步指出，舊制退休金請領方案落實群創永續進行式 3Gos (Go Green、Go Responsible、Go Sharing) 核心策略為基礎，在 Go Sharing 方面達成建立以人為本的企業，發揮企業的社會影響力，協助同仁圓滿實現人生夢想清單。

除進行請領舊制退休金方案之外，群創表示，員工持股信託也已執行多年，從高階至基層員工均適用，依不同職務設計每月買股金額，公司不分職務均補助 50%，且定三年後每年返還一定比例，並提供滿五年公司加碼提撥機制，提前為員工未來退休資金做準備。

群創也進一步宣布成立國內業者首創的「樂齡發展單位」，聚焦工作、健康、生活三大層面，以具體作為照顧資深同仁。