臻鼎-KY首季EPS 1.98元 創同期新高

臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (11) 日公布 2022 年首季財報，稅後純益為 18.73 億元，季減 61.54%，年增 97.57%，每股純益為 1.98 元，創歷年同期新高，

臻鼎 - KY 2022 年第一季營收 339.15 億元，毛利率為 18.83%，季減 2.73 個百分點，年增 1.36 個百分點，稅後純益為 18.73 億元，季減 61.54%，年增 97.57%，每股純益為 1.98 元。

臻鼎 - KY 指出，2022 年第一季手機業務維持穩健，電腦消費類與 IC 載板 (IC Substrate) 同步受惠 Mini LED 超薄板新產能逐步開出，與 IC 載板稼動率提升下，營收年增 24.72%。產品組合進一步優化之下，帶動毛利率與營業淨利率雙雙來到同期新高。

臻鼎 - KY 表示，在既有 PCB 業務持續穩定領先同業之餘，IC 載板將是臻鼎未來 10 年耕耘重心領域，第一季 IC 載板業務營收與獲利都進一步提升，稼動率滿載，目前新產能開出時程照計畫進行，隨著秦皇島與深圳新廠產能陸續開出，公司將在 IC 載板方面急起直追，短期將以 IC 載板營收未來四年持續每年成長超過 50% 為目標，長期更致力於 2030 年成為全球前五大 IC 載板供應商。

臻鼎 - KY 4 月營收達 103.4 億元，月減 22.53%，年增 8.29%，累計前 4 月營收 442.55 億元，年增 20.51%。臻鼎表示，受全球供應鏈與物流不順所影響，下游供應鏈部分需求遞延，間接影響 4 月營收表現。

臻鼎指出，雖然總體環境面臨諸多不確定性，依據目前客戶需求，臻鼎仍看好今年手機相關應用業務將穩健成長；電腦消費類 Mini LED 產能陸續開出，將有顯著成長；至於 IC 載板，秦皇島 BT 新廠今年第三季開出， IC 載板營收也將成長。



臻鼎強調，對 2022 年全年營收與獲利雙位數成長目標深具信心。臻鼎 2021 年稅後純益 96.51 億元，創新高，年增 19.2%，每股純益 10.21 元，每股擬配發 5 元現金股利，盈餘配發率 48.97%。