〈群創財報〉首季每股賺0.18元近六季低點 擬買回5萬張庫藏股

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日公告首季財報，受傳統淡季，加上俄烏戰爭、中國疫情封城、通膨等影響，不僅衝擊產業供應鏈造成原物料上漲，連帶導致面板需求減弱，單季純益下滑至 18.89 億元，每股賺 0.18 元，為近六季低點，此外，董事會今日也決議擬買回 5 萬張庫存股。

群創首季營收達 698.86 億元，季減 12.55%、年減 16.64%，毛利率下滑至 12.27%，季減 2.93 個百分點、年減 13.53 個百分點，營益率 3.21%，季減 3.1 個百分點、年減 14.54 個百分點，稅後純益約 18.89 億元，季減 68.19%、年減 83.67%，每股純益 0.18 元，為近六季低點。

群創表示，今年首季折舊及攤銷為新台幣 85 億元、資本支出則達 52 億元，出貨方面，首季整體面板出貨面積達 662 萬平方公尺，季減 12.8%，液晶面板售價為每平方公尺 372 元美元、季減 17.14%；中小尺寸合併出貨面積達 68.94 萬平方公尺，季減 21.6%。

產品營收比重方面，群創今年首季可攜式電腦比重達 37%、手機及商用產品 25%、桌上型螢幕 11%、電視 27%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 17%、43%、15%、5%、20%。

另一方面，群創今日也宣布，基於維護公司信用、股東權益，並為激勵員工士氣、提昇向心力、吸引優秀人才，董事會決議買回公司股份約 50000 仟股作為轉讓員工使用，預計買回期間為 5 月 12 日至 7 月 11 日，買回區間則落在 9.66-22.98 元，以期結合股東利益、員工績效，共創雙贏。