碳費2024年開徵 環保署：大小企業未必採同手段

行政院日前拍板將於 2024 年開徵碳費，對於企業界的擔憂，環保署長張子敬今 (11) 日表示，第一階段徵收對象涵蓋約 5、6 成排碳，會考量大家的能量與適應，查驗也會建立分級管理，分階段從大到小，小企業未必會採同樣手段，業者不用太擔心。

立法院社會福利及衛生環境委員會排審《溫室氣體減量及管理法》修正草案，張子敬等環保署官員列席備詢，他會前指出，此次包括立委提案有多達 20 個修正版本，過程中很多溝通，最後版本與先前預告版本有許多修正，已廣納各委員的可行意見，希望減少爭議。

張子敬表示，第一階段碳費徵收對象，大約涵蓋 5、6 成排碳，環保署會分階段來做，觀察第一階段的實施狀況，未來手段可能不同，對大企業採用碳費、交易來鼓勵減碳，對小企業則不一定會用同樣工具。

關於碳費徵收對象採先大後小，張子敬說明，推行上會考量大家的能量與適應，查驗也會建立分級管理，從大的、比較重要的、再到小的，對於有供應鏈要求需要盤查的，會盡量擴增查驗機構量能。

張子敬強調，在立法院本會期結束後，會盡量安排機會與中小企業溝通，大家不用太擔心。

至於提出自主減碳計畫的企業，將可適用碳費優惠費率，張子敬表示，會有查核機制，若無法照減量計畫執行，就要恢復原費率徵收。

國發會今年 3 月公布台灣「2050 淨零排放路徑」，行政院會 4 月通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並改名為「氣候變遷因應法」，將 2050 年淨零排放入法，同時建立碳定價機制，採分階段徵收、先大後小，預計 2024 年起開徵碳費，全案正在立法院審議。