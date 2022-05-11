快篩陽視同確診明起上路 即起至6/30開放自購海外快篩

鉅亨網新聞中心 2022年5月11號16點24分

國內今 (11) 日新增 57188 例 COVID-19 本土確診及 8 例死亡。疫情指揮中心表示，快篩陽性視同確診新制將於明 (12) 日上路，實施對象為居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類民眾；此外，因應國內快篩試劑需求強勁，即日起至 6 月 30 日取消專案核准規定，海外自購快篩無須食藥署核准，每人上限 100 劑。

食藥署長吳秀梅表示，個人自用新冠病毒檢驗試劑措施，已經進行彈性調整，即日起至 6 月底，民眾可自行從海外購買快篩試劑，海關會直接放行，每人限申請一次，總量不超過 100 劑，無須經過食藥署核准即可購買。

吳秀梅強調，建議選購家用檢驗試劑產品，不限於 EUA 核准，但如果不是 EUA 核准的產品，相關結果須自行負責，也不能作為防疫政策判斷依據，且不能對外販售。

快篩陽性視同確診新制明起實施，指揮中心說明四項步驟，首先，自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣 / 檢測片，寫上姓名及檢測日期。第二、將檢測判讀後之檢測卡匣 / 檢測片及健保卡放在一起拍照。第三、預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳。第四、配合於醫師視訊評估時出示讀陽性之檢測卡匣 / 檢測片。

指揮官陳時中表示，這三類民眾須經過視訊診療，達成共識才能通報陽性個案，否則就要再去做 PCR 檢驗。陳時中強調，我們不鼓勵快篩陽自己去做 PCR，因為居隔、居檢者都在家，基本上不能出來，如有需要衛生局可安排 PCR。