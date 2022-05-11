iPod 20年歷史劃下句號 蘋果決定停產

蘋果周二（10）日表示，將停止生產第 7 代 iPod Touch ，這是 iPod Touch 自 2001 年 10 月首次上市銷售以來最後一批產品，未來將繼續賣到庫存結束為止。

多年來蘋果已發布好幾個版本的 iPod，但這款產品逐漸被其他設備，尤其是 iPhone 所取代。這讓蘋果開始在 2014 年逐步淘汰 iPod 型號，當時先停產 iPod 經典版，隨後在 2017 年停產 iPod Nano 和 iPod Shuffle。

此後，iPod 作為較便宜且流行的 iPhone 替代品又撐了幾年，最近一次更新是在 2019 年，售價為 199 美元。然而相比之下，蘋果最便宜的 iPhone SE 售價為 429 美元。

向 20 年的歷史的 iPod 說再見，蘋果決定停產。(圖片：蘋果)

有了其他能聽音樂的設備後，蘋果開始認為這款產品非必要。蘋果全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak 表示，公司已經在所有產品中整合了絕佳的音樂體驗，從 iPhone 到 Apple Watch，再到 HomePod mini，以及 Mac、iPad 和 Apple TV，iPod 的精神將永存在其他產品中。

由蘋果創辦人賈伯斯推出的 iPod 被認為是幫助蘋果從一家瀕臨破產的公司，最終變成市值 3 兆美元龐然大物的推手。此外，iPod 也替 iPhone、iPad 和 AirPods 的開發奠定基礎，後者這些產品為蘋果大部分營收來源。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.29%，每股暫報 154 美元。