漢磊Q1純益季增62% 續創單季新高 EPS 0.65元

漢磊 (3707-TW) 今 (10) 日公告第一季財報，功率元件需求強勁、加上化合物半導體布局持續發酵，稅後純益 2.15 億元，季增 62.4%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.65 元，續創單季新高。

漢磊第一季營收 21.07 億元，季增 7.1%、年增 29.7%，毛利率 21.36%，季增 3.9 個百分點、年增 13.2 個百分點，營益率 14.8%，季增 4.2 個百分點、年增 13.8 個百分點，稅後純益 2.15 億元，季增 62.4%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.65 元。

漢磊目前 SiC、GaN 月產能約當 6 吋各約 1000 片，將持續擴產，今年資本支出規劃 3500-4500 萬美元，SiC 目標提升 3 倍至 3000 片，GaN 則將擴增至 2000 片。

漢磊表示，未來 2-3 年 SiC 產能將達 5000-7000 片，漢磊先前也首度表態將進入 8 吋 SiC 製程，預期 8 吋 SiC 基板成本將大幅減少 2-3 成。

國際化合物半導體 IDM 大廠 WolfSpeed (原科銳) (WOLF-US) 近日表示，第一季 SiC 基板需求強勁，帶動 6 吋廠訂單較上季、去年同期明顯成長，產能持續吃緊，而紐約州 8 吋 SiC 新廠已啟用、試產，將加速量產。