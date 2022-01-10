廷鑫2021年營收25.23億元創新高 年增逾3成

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (10) 日公告 2021 年 12 月營收達 3.83 億元，月增 61.6％，年減 4.47%，第四季營收達 8.48 億元，季增 18.49%，年增 11.93%，2021 年營收 25.23 億元，創新高，年增 31.34%，公司指出，今年鋁合金及皮件兩大業務訂單依然暢旺。

廷鑫認為，今年鋁合金下游需求依然旺盛，國際鋁價走揚，產品價格還有調升空間，皮件業務可望有新客戶訂單加入，兩大業務同步成長，全年展望保持樂觀。

廷鑫近年積極調整接單策略，鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，目前鋁合金棒代工比重已達七成以上，因應國際鋁價上漲，去年第二季起逐季調漲鋁合金產品報價及代工費，產品組合優化及漲價效應也於業績上顯現。

廷鑫 2021 年前三季稅後純益 8332 萬元，創歷史同期新高，年增 9.77 倍，每股純益 0.78 元，在第四季出貨強勁挹注下，法人估全年每股純益可望站上 1 元。

廷鑫主管指出，今年鋁合金業務下游產業如自行車、車輛相關、太陽能，以及運動器材等市場需求依然旺盛，加上受惠中國大陸轉單的低軌道衛星等訂單，目前接單生產已排至第二季，近期國際鋁價再度上揚，公司已通知客戶將調整代工費用；附加價值較高的鋁合金盤元，已小量生產送樣給客戶驗證。

至於皮件業務方面，由於美國消費持續復甦，訂單穩定成長，公司也積極擴展市場，預期今年將有新客戶訂單加入，進一步推升皮件業務成長。