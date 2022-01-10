健鼎去年Q4及全年營收創新高 今年再成長上看700億元

隨著電子市場缺料狀況趨緩，台蘋果供應鏈軟硬板廠營收動能也回升，健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布 2021 年 12 月營收，達 56.81 億元，為單月次高，僅次去年 1 月的 58.16 億元，第四季營收以 166.86 億元改寫歷史新高，全年也衝上 630 億元改寫新猷，健鼎預計今年下半年投入無錫廠 HDI 製程擴建，預估全年營收上看 680-700 億元，較去年再成長。

除健鼎外，包括華通 (2313-TW) 、台郡 (6269-TW) 、臻鼎 - KY(4958-TW) 及欣興 (3037-TW) 等 PCB 廠，去年第四季及全年營收都改寫新高。

健鼎 2021 年 12 月營收為 56.81 億元，為單月次高，僅次去年 1 月的 58.16 億元，月增 1.26%，年增 7.84%，2021 年第四季營收以 166.86 億元創新高，季增 3.19%，年增 10.44%，2021 年全年營收以 630 億元創新高，年增 13.42%。

健鼎 2021 年前三季稅後純益 43.35 億元，年增 0.96%，每股純益達 8.25 元，市場估，健鼎 2021 年將為連續 3 年賺回超過一個股本。

健鼎投資的湖北仙桃二廠已完工，受限目前員工招聘進展緩慢，新產能發揮效益應在 2022 年；另外，健鼎華東無錫新廠擴建案，也確定以擴充 HDI 板製程為主。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。