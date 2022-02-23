〈焦點股〉新藥股傳捷報股價兩樣情 寶齡漲停變跌停

多家新藥股傳出好消息，美時 (1795-TW) 血癌用藥在歐洲 14 國成功上市，浩鼎 (4174-TW) 2 款新藥授權中港澳，權利金加上里程碑金最高可達 2 億美元，寶齡富錦 (1760-TW) 腎病新藥中國三期臨床解盲達標，3 檔個股今 (23) 日開盤強勢攻上漲停板，但寶齡股價坐雲霄飛車，在賣壓出籠後，摜壓至跌停。

特殊學名藥廠美時血癌用藥 Lenalidomide (Revlimid) 透過與歐洲經銷夥伴的授權合作，已成功於德國、法國、西班牙等重要的歐洲國家首波上市；根據 IQVIA 資料，截至去年 6 月底之前 12 個月，這些歐洲的市場銷售總額約達 28 億元美元。

截至目前，美時該藥已成功地於 39 個國家上市銷售，於 53 個國家取得核准，包括 2020 年 9 月於美國取得的暫定審查核可。美時預計於全球逾 90 個國家上市 Lenalidomide，尚有 30 個國家藥證申請審查進行中，以及 10 個國家在藥證申請文件準備階段。

浩鼎宣布與康騰浩諾 (香港) 公司簽署協議，給予浩鼎旗下主動免疫抗癌新藥 OBI-833 及抗體小分子藥物複合體 OBI-999 在中國地區 (含港、澳) 的專屬授權。授權條件包含簽約金、里程碑金等，合計最高可達 2 億美元，其中簽約金為 1200 萬美元，依銷售淨額抽成的銷售權利金，其百分比最高可達二位數。

寶齡富錦昨日公布治療慢性腎病新藥拿百磷檸檬酸鐵 500 毫克膠，中國三期臨床試驗數據結果，主、次要療效指標均達標，預計今年第二季前完成臨床報告與結案，年底前申請新藥上市許可 (NDA)。

美時股價連日上漲，今天一舉亮燈漲停，站上百元關卡，達 102.5 元，站穩所有均線之上，創 2 個多月新高；浩鼎今天同步衝上漲停價 125 元，收復所有均線。

寶齡腎病新藥解盲達標，開盤一度亮燈漲停，達 122.5 元，隨後賣壓出籠，股價翻黑，並落入跌停價 100.5 元，大洗三溫暖，截至午盤，成交量已爆出逾 3 萬張。