〈能源盤後〉沙烏地阿拉伯降價 中國出口成長大縮水 原油跌近6%

原油期貨價格周一 (9 日) 隨全球資產遭遇拋售走低，係因沙烏地阿拉伯 4 個月來首次調降亞洲客戶和其他地區客戶的售價，令原油承壓，以及中國出口數據大幅疲軟。

分析師認為，股市的急劇下滑似乎引發額外的拋售。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6.68 美元或 6.1%，收每桶 103.09 美元，這是 WTI 原油自 3 月 31 日以來最大單日下跌金額。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6.45 美元或 5.7%，收每桶 105.94 美元，這是 Brent 原油自 3 月 28 日以來最大單日下跌金額。

6 月交割的天然氣期貨價格大跌 12.6% 以上，收每百萬 Btu 7.026 美元，為 2019 年 1 月 22 日以來最大單日跌幅。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收近每加侖 3.6419 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3%，收每加侖 3.8349 美元。

市場推動力

沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）周日宣布，將調降歐洲、亞洲和地中海地區 6 月份所有類別原油價格，地中海地區降價程度最大，而美國價格沒有變動。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，6 月主力阿拉伯輕質原油出口至遠東的價格，相較阿曼與杜拜基準均價每桶高出 4.4 美元，低於 5 月的價差 9.35 美元。

Fritsch 說：「除了因官方售價 (OSP) 本就比較高，另一個原因是，沙烏地阿拉伯擔心市占率流失，所以願意為亞洲消費者做出如此大的讓步。俄羅斯 Urals 石油交易價格較 Brent 原油折價 24.5 美元之多，這對尚未加入西方制裁俄羅斯的亞洲消費者很有吸引力。」

隨著股市暴跌，原油跌幅擴大，道指跌逾 650 點，收低近 2%，而 S&P 500 指數更是在交易至 2021 年 4 月以來的最低點後收低 3.2%。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告指出：「考量中國疫情現況，以及美股發生去化風險的事件，隨著市場對原油需求遭破壞的擔憂加劇，石油價格正快速下跌。」

七大工業國 (G7) 周末同意逐步禁止俄羅斯石油進口，但市場對該消息置之不理，因為俄軍持續壓制烏克蘭。

與此同時，在中國 3 月出口猛增 14.7% 後，4 月出口僅年增 3.9%，創 2 年新低，提醒市場中國脆弱的經濟正遭逢疫情打擊，因該國實施封鎖，打擊了供應鏈並關閉了工廠，令市場擔憂這全球第二大經濟體的成長。

投資者已擔心 Fed 恐無法在升息中取得正確的平衡，這恐引發經濟衰退。盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，最新數據顯示，截至 5 月 3 日當周，投機者將 24 種主要期貨合約中的看漲商品押注調降至 4 個月低點。

Hansen 說：「在中國封鎖措施的推動下，通膨上升和貨幣緊縮導致動力喪失，尤其是在工業和貴金屬領域。即使能源價格強力上漲，但從 2 月 22 日俄烏戰爭爆發前與中國封城開始前的最近高點，能源板塊的淨多頭下跌 23%，金屬板塊下跌 67%，而農產品板塊在軟商品帶動下上漲 2%。」

Hansen 表示，精煉石油產品價格處於多年高點，這已經挫傷能源領域的需求。