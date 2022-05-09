東鹼Q1純益年增6倍 EPS 1.51元創單季新高

東鹼 (1708-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，受惠於國際鉀肥價格大漲，第一季稅後純益 3.75 億元，季增 9.7%、年增達 621%，每股純益 1.51 元，創單季歷史新高。

東鹼第一季營收 19.11 億元，季增 20.9%、年增 125.8%，毛利率 41.46%，季增 0.06 個百分點、年增 17.2 個百分點，營益率 27.9%，季增 1.1 個百分點，年增 20.8 個百分點，稅後純益 3.75 億元，季增 9.7%、年增 621%，每股純益 1.51 元。

東鹼 4 月營收 6.2 億元，月減 4.3%，連續兩個月下滑，年增 49.4%，累計前 4 月營收 25.31 億元，年增 100.7%，寫下同期新高。

全球化肥龍頭廠 Nutrien 近期示警，全球鉀肥出貨量大幅下降，供不應求可能延續至 2023 年，另一家化肥巨頭 Mosaic 也預估，在可預見的未來鉀肥將持續吃緊，且供應缺口恐要 2-4 年才能補上。

近期中國鉀肥報價也再度走強， 8 日資料顯示，中國進口氯化鉀較 4 月底上漲 4% 至每噸人民幣 5333.3 元，硫酸鉀較 4 月底上漲 6% 至每噸人民幣 5300 元，尿素上漲約 3% 至人民幣 3118 元，硫酸銨則維持平盤。