資本利得+匯兌利益加持 富邦金4月大賺145.05億元 前4月獲利創同期次高

富邦金控 (2881-TW) 今 (9) 日公布 2022 年 4 月自結稅後純益 145.05 億元，創下歷年 4 月的歷史新高，累計今年前 4 月稅後純益 609.82 億元，為歷年同期次高紀錄，每股稅後純益為 5.17 元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦金表示，若以子公司來看，富邦人壽單 4 月及前 4 月累計稅後純益均創下同期歷史新高；台北富邦銀行前 4 月累計稅後純益亦創下同期歷史新高，成為金控獲利亮眼大功臣。此外，截至 4 月 30 日，富邦金控已取得日盛金控 58.75% 股權，而富邦金控於前 4 月認列日盛金投資收益 5.3 億元。

各子公司獲利部分，金雞母富邦人壽 4 月稅後純益為 123.64 億元，累計稅後純益為 487.27 億元。RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

富邦人壽表示，4 月份國際投資市場震盪加劇，台股當月指數終以下跌 6.22% 作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利並汰弱留強。

債市投資方面，4 月份利率持續走高，富邦人壽的策略採擴大資金部位，待利率上升時機增加配置，提高未來整體經常性收益。

在升息趨勢下，美元表現強勢，4 月份美元兌台幣升值 3%，也讓富邦人壽的單月及累月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期，4 月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月 190 億元上升至逾 250 億元。

外界關注的俄債問題，富邦人壽指出，截至 4 月底俄羅斯主權債的美元票息獲償付，4 月份未新增相關預期信用損失，累計前 4 月共計提新台幣 22.6 億元，未來仍將持續追蹤戰事發展與未來付息狀況。惟依據 ESG 投資原則，將不再新增俄羅斯部位，且利用機會減碼部位的原則不變。

保險本業部份，富邦人壽 4 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 達 136 億元，合併總保費收入 (Total Premium) 達 317 億元。富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二，單 4 月初年度保費 105.4 億，較去年同期成長 10.2%，成長動能主要來自投資型商品較去年同期成長 85.4%，表現亮眼。

另一子公司台北富邦銀行 4 月稅後純益 16.88 億元，累積稅後純益 82.14 億元，較去年同期成長 21%，獲利成長主要受惠資產規模提升，台美升息帶動利差擴大，累積利息淨收益年增 11%。不過，財管收益及金融市場操作收益表現較去年同期落後，反映資本市場震盪，金融交易評價波動及財管客戶投資趨於保守謹慎，銷量較同期減少，惟 AuM 仍穩健提升。

北富銀的信用卡發卡動能穩定成長，累積前 4 月信用卡發卡年成長 38%，帶動有效卡數及簽帳金額持續成長。北富銀截至 4 月底逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 769%，維持良好資產品質。

富邦產險 4 月稅後純益 2.91 億元，累計稅後純益 32.44 億元，較去年同期成長 23%，來自於優異的投資績效和穩健承保業務表現。單月簽單保費 45.70 億元，較去年同期成長 18.0%，不論個人保險或企業保險皆延續上個月成長動能而有「雙位數」成長表現，其中，又以工程險因積極參與綠能保險業務讓單月簽單保費大幅成長 153.2%，同時也大幅領先市場成長；累計前 4 月簽單保費收入 189.08 億元，成長 16.2%，簽單市佔率達 25.4%，較去年同期增加 1.1%，續居市場龍頭。

富邦證券 4 月稅後純益 1.58 億元，累計稅後純益 9.23 億元，較去年同期減少，今年以來台股市場震盪走跌，4 月份加權指數續破今年新低至 16,219 點，影響金融部位獲利表現，台股日均值今年累計至 4 月 3,707 億元，較去年同期下降，影響現貨及財管收入較去年同期減少。

