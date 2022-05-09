京城銀現金股利6月中發放 獨董補選完成

京城銀行 (2809-TW) 今 (9) 日召開股東會，通過每股配發現金股利 2.1 元，隨後即召開董事會通過於 5 月 24 日除息交易，6 月 16 日完成股息發放。此外，由於原任獨董姜宏亮今年 2 月底辭任、並接任京城銀總經理，京城銀此次股東會亦完成 1 席獨董補選，由吳炳松順利當選。

京城銀去 (2021) 年稅後純益 56.3 億元，雖受提列台開 22.97 億元呆帳影響，仍年增 2.54%，每股稅後純益 5.02 元，獲利創歷史新高，淨值報酬率 (ROE)11.80%、稅後資產報酬率 1.68%。

由於獲利亮眼，通過每股配發現金股利 2.1 元，為歷史最高配息金額，以 6 日收盤價 38.5 元計算，現金殖利率達 5.45%。

京城銀資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至 2021 年底逾放比率 0.02%、呆帳覆蓋率 8277.51%，優於同業平均。資本水準方面，截至去年底全行總資產規模達 3431 億元，資本適足率為 16.62%，第一類資本比率為 15.15%。

不過，今年以來，受資本市場波動加劇及提列持有俄羅斯債券帳面價值減損拖累，京城銀前 4 月自結稅後純益 2.11 億元，年減達 92.99%，每股純益 0.19 元。

展望 2022 年，京城銀表示，將持續深耕長期往來忠誠客戶與社區經營，同時掌握數位化發展趨勢與創新金融業務開發，提供更多元及便利的金融服務。目標今年為台外幣總存款年度均值 2600.21 億元、年增 9.58%，台外幣總放款年度均值 2182.6 億元、年增 10.6%。此外，呼應政府推動南台灣半導體 S 廊帶產業發展，京城銀對此增設授信中心，以協助高科技中小企業放款。