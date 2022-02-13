Bloom Energy上調未來10年營收成長目標 康舒營運吃補同加溫

美國氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 受惠 SK 集團大單挹注、美國市場需求暢旺帶動下，看好包含今年在內乃至未來幾年展望，並上調未來 10 年年複合成長率達 35%，營收將從去年 10 億美元一舉跳增至 150 億美元，康舒 (6282-TW) 是 Bloom Energy 關鍵電源轉換器主力供應商，幾乎拿下所有訂單，受惠客戶成長加速下，營運可望同步升溫。

Bloom Energy 表示，今年公司迎來強大成長順風，受限零組件供應導致的積壓訂單 (Backlog) 規模高達 80.5 億美元，是去年的兩倍，公司將經歷前所未有的成長，除了 SK 集團 45 億美元大單，美國氫燃料管線建置創下歷史紀錄，更將推升營收成長。

Bloom Energy 預估，隨著綠能意識抬頭、加上產品線逐步上線，該公司年營收將進入高速成長期，同步調升 10 年複合成長率 (CAGR) 5 個百分點，增幅從原本 25-30% 調高至 30-35%。

Bloom Energy 在財報公布與投資人會議後股價強勁大漲，上周五無畏美股劇烈修正，終場收 16.88 美元，大漲逾 8 %。

據了解，康舒跟 Bloom Energy 長期合作多年，囊括近 9 成電源轉換器供應訂單，在 Bloom Energy 長期成長曲線加速，康舒將是趨勢主要受惠廠商。

另外， Bloom Energy 還宣布今年將推出氫燃料相關新產品，預計今年氫燃料電解槽與氫能源伺服器將亮相，目標在淨零碳排的趨勢上站穩地位。康舒不評論單一客戶，但強調，與客戶合作密切，若客戶有任何需求會進行接洽。

康舒表示，看好燃料電池相關電源產品，持續因客戶在全球市占攀升而受惠，客戶拿下韓國大單後，今年釋出的訂單預估也相當樂觀，目前該客戶已是康舒前幾大客戶，今年貢獻將持續上升。