材料-KY擴產效益浮現 去年Q4及全年營收改寫新高

材料 - KY (4763-TW) 2021 年第四季訂單滿載，且出貨明顯較第三季更順暢，在有利市況下，2021 年 12 月營收 2.77 億元，再創單月新高，材料 - KY 2021 年營收也以 27.15 億元改寫新高，今年有產品調高售價及擴產助攻，有利營收再攻高。

材料 - KY 今 (6) 日公布 2021 年 12 月營收以 2.77 億元，再創單月新高，月增 3.84%，年增 20.14%，2021 年第四季營收為 7.69 億元，創新高，季增 20.34%，年增 15.75%， 2021 年營收也以 27.15 億元改寫新高，年增 15.36%，達成公司 2021 年營收雙位數成長目標。

材料 - KY 2021 年第四季營收主要受惠絲束和醋片需求持續強勁，且新增醋酐、醋片產能開始出貨；董事長王克璋先前指出，2022 年材料 - KY 的絲束長約已接滿，價格也將調漲 15%，材料 - KY 今年增產效應且價格走高，估全年營收將可再創高。

材料 - KY 主要受惠歐美逐漸解封，鏡框終端需求維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。且由於貿易戰再次升溫與地緣政治情勢變化，使產業鏈重組情勢加劇，材料 - KY 除絲束可望持續受惠，中國的醋片內需市場也將加溫，新增的醋酐、醋片新產能已開始量產，今年可貢獻全年營收，公司看好去年及今年營收將連續創高，且雙位數成長。

材料 - KY 指出，目前訂單能見度良好，2022 年訂單已談妥，成長動能可望延續，產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區整頓清出空間，以備擴充產線，目標再新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 2021 年前三季稅後純益 2.96 億元，年減 2.9%，每股純益為 5.16 元，2022 年本業預估將挑戰賺回一個股本。