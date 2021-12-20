〈國光生展望〉明年有望取得中、俄流感疫苗藥證 海外出貨逐年增

國光生 (4142-TW) 流感疫苗海外布局擴大，明年將有機會取得中國與俄羅斯四價流感疫苗藥證，可望帶動出貨量成長，預期 2023 年第二條充填線投產後，既有客戶賽諾菲訂單將進一步放大。

董事長詹啟賢今 (20) 日表示，今年與俄羅斯疫苗製造商 Petrovax 完成簽約，國光生提供流感疫苗原液，由俄商在在當地完成規格測試和品質確認；今年先小量試產出貨送至俄羅斯法規單位申請藥證，有望明年取證並進入量產採購階段。

中國市場部分，國光生目前是供應三價流感疫苗，詹啟賢指出，原預期今年可取得四價流感疫苗藥證，不過受到疫情影響，藥證審查延遲，預計最快明年首季可取得藥證，屆時疫苗單價將大幅成長。

詹啟賢坦言，今年海外訂單量年增超過 20%，明年訂單也會優於今年，不過成長幅度需視流感疫苗的取證進度而定。

詹啟賢表示，產能已達滿載，正積極建置新產線與新廠，其中，第二條充填線預計明年進行產品確校、2023 年投產，年產能上看 3000 萬劑，既有客戶賽諾菲的流感疫苗訂單量將顯著擴大。

國光生除了擴充台灣產能外，也將在印尼建置新廠，土地面積約 10 公頃，比台灣大兩倍，預計還需要一年多時間設計廠房，初期會先投資 1-2 億元，產線包括充填、原液產線等，此外，也有多家東南亞財團有意投資。