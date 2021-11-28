〈精英展望〉明年展望樂觀 董座鍾依文首談營運兩大方向

精英 (2331-TW) 董事長鍾依文接掌董座四個月後，首度談論精英未來營運兩大方向，首階段將以企業文化改造為主，相關人事安排、組織調整預計最慢在明年首季前完成，新事業布局則會從既有事業出發，尋找具利基優勢的產業發展。

回顧精英過去 30 幾年歷史，鍾依文說，精英曾在桌機、DIY 市場上風光，但受整體產業變化，桌機需求逐步被筆電取代，對比同業轉攻電競筆電、顯卡挖礦市場，坦言精英並未跟上轉型浪潮，近年在代工、自有品牌 LIVA 推廣上，成績也不盡理想。

營運調整首階段 企業文化改造明年 Q1 完成

鍾依文說，代工產業常被市場詬病是「毛三到四」(意即毛利率落在 3-4%)，營益率更落在 1% 上下，因此各公司幾乎都以提升利潤率、承接高毛利產品、降低費用為目標，但對精英而言，認為現階段在生產管理 (Operation) 上就有很多改善空間，包含供應鏈管理、庫存掌控、現金流、PM/R&D / 業務管理等。

談精英未來營運方向，鍾依文指出，營運面首先要「優化、淨化、轉化」，公司過去不賺錢、人才嚴重外流都是最迫切須改善、面對的挑戰，因此，將從組織切割、人員安排等進行企業文化改造，提升精英成為具戰力、競爭力的公司。

鍾依文表示，目前精英仍在企業文化改造階段，還有很多人事安排、組織與其他單位協作等持續進行，預期最快年底前、最慢明年首季調整完成。

生產管理也並非只有精英須面對，鍾依文觀察，台灣大多數公司都面臨「會而不議、議而不決、決而不行」的問題，新議題、新計畫通常也與舊計畫沒有連接，部分原因也與管理階層缺乏相應經驗有關，而鴻海 (2317-TW) 在生產管理、執行面上就非常精進。

但在管理方面，鍾依文說，每間公司營運狀況不同，因此把過往成功經驗完全套入並不適宜，反而需要對新環境提出因地制宜、因人而異的管理方式，也透露當初接掌精英時，僅帶兩個人過來，分別是特助、司機，認為管理需要「帶人、帶心」。

穩定既有事業 明年衝刺新商機

鍾依文說，大同是百年企業，當初與新團隊花了近三個月了解、梳理營運方針，成功在半年內帶領百年企業轉虧為盈、重返榮耀，對比大同，精英營運則是他相對熟悉的領域，因此在整體營運規劃 (Roadmap) 上也更得心應手。

展望未來，鍾依文表示，現階段將以提升精英的供應鏈、庫存、工廠競爭力為重，未來則會從既有領域出發，朝利基產品發展，優先追求利潤化、資源分配最佳化，也會在工廠搬遷過程中，規劃增加利基型產品產能。

在利基產品、新應用領域上，鍾依文則未透露太多，僅表示各資通訊公司現在專注的 5G、AIOT、智慧醫療、電動車、太陽能等，不全然會是精英未來會發展的領域。

鍾依文指出，營收成長對資通訊公司並不是問題，獲利能力提升才是關鍵，精英今年營運就受上半年虧損拖累，明年則看好隨著企業文化改造，加上新產能、新領域應用逐步發酵下，整體營運將優於今年。

目前精英對明年前第三季資訊產品訂單多已掌握，但鍾依文坦言，產品價格仍有提升空間，將努力在「石頭裡擠出水」，明年第四季後的訂單也會優先爭取高毛利、高利基產品為重。