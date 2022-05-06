光罩Q1本業獲利創高 稅後虧損破紀錄 每股虧1.14元

台灣光罩 (2338-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，受惠光罩代工需求強勁，首季代表本業的營業利益達 2.09 億元，創歷史新高，但因認列業外評價損失，營運盈轉虧，稅後大虧 2.45 億元，虧損金額寫下歷史新高，每股稅後虧損 1.14 元。

台灣光罩首季營收 17.07 億元，季增 0.47%，年增 33.8%，毛利率 23.62%，季減 0.64 個百分點，年增 2.6 個百分點，營益率 12.29%，季增 2.41 個百分點，年增 6.61 個百分點，稅後虧損 2.45 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 1.14 元。

台灣光罩表示，首季營業利益 2.09 億元，年增近 2 倍、達 197%，營益率也達 12.28%，寫三年半來新高，但受烏俄戰爭與美國聯準會升息影響，業外投資表現失色，認列未實現投資評價損失，侵蝕公司獲利。

台灣光罩也公告 4 月營收，達 6.98 億元，月增 14.96%，年增 45.46%；受惠客戶訂單持續強勁，以及新設備加入生產，推升營收創歷史新高，累計前 4 月營收 24.57 億元，年增 36.99%。

台灣光罩也為激勵員工並吸引及留住優秀人才，擬自下周一 (9 日) 起至 7 月 8 日，自集中交易市場買回公司股份轉讓予員工，預計買回 1 萬張庫藏股，買回區間價格為每股 55- 110 元。

另外，台灣光罩旗下群豐科技在新管理團隊進駐後，去年底已單月轉盈，此次群豐將進行減 / 增資計畫，透過減資打消累積虧損，並重新增資進行財務結構調整及生產設備升級，光罩旗下友縳投資擬決議參與群豐的現金增資計畫。