300億元租金補貼專案6月公告 育有未成年子女1.4倍起跳

行政院今年 3 月底公布「300 億元中央擴大租金補貼專案」，內政部營建署今 (6) 日表示，相關規定預計在 6 月公告，7、8 月開放線上申請，此專案針對育有未成年子女家庭，提高補貼金額自 1.4 倍起，每生 1 個多 0.2 倍，懷孕中的胎兒也可計入。

營建署指出，本專案租金補貼戶數從目前 12 萬戶，提升至 50 萬戶，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭的補貼金額給予至少 1.2 倍至 1.8 倍加碼，總經費也從目前每年 57 億元增加至 300 億元，將可有效減輕租屋民眾生活負擔。

此外，對於育有未成年子女 (含胎兒) 家庭也具體提高補貼金額，育有 1 人提高至補貼金額 1.4 倍、2 人提高至 1.6 倍、3 人提高至 1.8 倍，每生 1 個多 0.2 倍，育兒加碼無上限。另租金補貼金額按照地區、家庭成員人數、是否具弱勢身分等，區分為 2000 元至 8000 元不等。

營建署進一步以新北市市區租屋族為例，原先育有 1 名未成年子女的 1 家 3 口家庭，若沒有弱勢身分，補貼金額每月最高 4000 元，銜接「300 億元中央擴大租金補貼專案」後，預定自 10 月起可領取新制租金補貼金額每月最高 5600 元 (4000 元乘以 1.4 倍)。

假設該家庭現在懷有第 2 胎，申請時檢附媽媽手冊，到時候補貼金額可再提高至每月最高 6400 元 (4000 元乘以 1.6 倍)，可望減輕媽咪及家庭的租屋負擔。

營建署表示，300 億元中央擴大租金補貼專案前置作業正在規劃中，預計在 6 月公布相關規定， 7 月 1 日至 8 月 31 日開放受理，申請網站會另行公布，請有租屋需求的民眾持續關注。