〈焦點股〉華新Q1業績靚飆漲停 集團股同樂

華新 (1605-TW) 公布第一季自結稅後純益 38.17 億元，年增 128%，每股純益 1.11 元，較去年同期翻倍成長，今 (19) 日在買盤湧入下，強勢亮燈漲停，達 42.75 元，創近 27 年新高，華新集團股也跟進上漲，包括精星 (8183-TW)、新唐 (4919-TW)、華東 (8110-TW) 等。

俄烏戰爭帶動國際銅、鎳價格居高不下，華新自結 3 月稅後純益 20.29 億元，年增 80%，每股純益 0.59 元，累計第一季稅後純益 38.17 億元，年增 128%，每股純益 1.11 元，為同期第四高。

華新電線電纜、不銹鋼二大事業占營收比重約 80%，3、4 月不銹鋼盤價接連上漲，銷售量同步增加，加上印尼鎳生鐵廠 4 條鎳金屬產線全產全銷，可望持續挹注獲利。此外，華新斥資 2 億美元，向青山集團取得印尼旭日公司 50.1% 股權，擴大布局 EV 電動車、儲能、不銹鋼及冰鎳市場。

華新今天股價一舉攻上漲停板，達 42.75 元，創下 1995 年 6 月以來新高價，累計近 6 個交易日已大漲 47%，漲勢凌厲。

在華新的帶動下，集團股也滿面春風，包括精星、華東 、新唐、精成科 (6191-TW)、華新科 (2492-TW)、和鑫 (3049-TW)、彩晶 (6116-TW)、信昌電 (6173-TW)、華邦電 (2344-TW) 等，均在盤上表現。