台虹布局全球化 投資3500萬美元在泰設廠 鎖定外商需求

台虹 (8039-TW) 今 (6) 日下午於泰國曼谷與安美德集團 (AMATA)簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」，台虹將投資 3500 萬美元在當地取得 1.4 萬坪土地並興建軟性銅箔基板 (FCCL) 廠，預計 2024 年上半年進入量產，鎖定當地日商藤倉、旗勝及在越南的住友等軟板廠需求，搶進泰國汽車供應鏈。

台虹此一赴泰國新投資計畫，是台虹在兩岸投資外，在全球布局又跨出一大步，也是繼 2018 年由江蘇昆山推進向如東縣投資設廠後，另一個大舉投資動作。

台虹除今年起對於如東廠進行二期產能擴充，今天也簽約以 3500 萬美元赴泰國投資生產 FCCL，預計在 2024 年上半年進入量產。

台虹指出，選擇立足泰國，主要著眼於泰國政府積極推動自由貿易，並設「泰國 4.0 」、「東部經濟走廊發展計畫」等政策支持經濟及技術成長，且泰國位居戰略性地理位置，為東南亞重要運輸樞紐，可進一步提升物流規劃彈性。

另外，泰國高等教育普及， 可為產業界持續提供頂尖人才，有利台虹在泰國的長遠發展。更重要的是，泰國是東南亞的汽車製造重鎮，有東方底特律之稱，擁有完整汽車供鏈，是東南亞最大汽車製造與出口國，近年更積極推動電動汽車產業發展。

台虹具備有電動車材料量產實績，將成為唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，擠身泰國汽車零組件供應鏈，實現在地化生產。

台虹指出，今天完成簽約泰國第一大的工業區土地開發商安美德集團，具備 30 年工業區開發經驗，集團開發的工業區產值超過泰國整體 GDP 的 10%，位居泰國工商區開發的領導地位。

安美德春武里工業園區位於泰國曼谷東南方的春武里府，隸屬泰國東部經濟走廊（ Eastern Economic Corridor, EEC ），園區總面積達 4000 公頃，為泰國最大的工業園區，距離曼谷市區約 1 個小時車程。

目前台商在泰國設立的 PCB 廠包括泰鼎 - KY(4927-TW)、競國 (6108-TW) 及敬鵬 (2355-TW)，但尚無軟板相關產業在泰國投資。

台虹 2022 年第一季營收 21.84 億元，毛利率 22.03%，季增 0.98 個百分點，年減 1.02 個百分點，稅後純益 2.08 億元，季增 74.79%，年增 20.23%，每股純益為 1 元。

台虹 2021 年稅後純益 7.35 億元，年減 4.92%，每股純益 3.51 元，董事會決議擬配發每股 2.5 元現金股利。