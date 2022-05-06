〈台塑四寶業績發表〉報價上漲助攻三寶Q2樂觀 南亞將衰退

台塑四寶今 (6) 日公布 4 月業績並釋出後市展望，展望第二季，台塑化、台塑與台化對第二季看法樂觀，其中，台塑、台化估營收可較上季成長，而南亞則受中國疫情影響，估第二季恐將較上季衰退。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，隨著營建業、汽車業步入傳統需求旺季，5、6 月開工率皆優於 4 月，加上原料乙、丙烯成本支撐，石化產品平均價格可望高於第一季，銷量、報價齊揚下，預計第二季營收可望優於第一季。

產品方面，林健男指出，俄烏戰爭爆發使歐洲能源供給出問題，帶動太陽能裝機需求大增，太陽能 EVA 需求也水漲船高，同時第二季為鞋材發泡料傳統旺季，隨著歐美解封旅遊復甦，終端品牌商訂單增加，加上製鞋廠東南亞、南亞廠開工率提升，鞋材發泡料需求強勁，支撐 EVA 價格走強。

另外，林健男說，正丁醇價格有望小幅上揚，主因同業 SASOL、BASF 生產出現狀況，LG 正丁醇產線進入歲修，市場供不應求；SAP 因本季東南亞地區放寬入境限制，消費力好轉，需求逐步增加，且亞洲多家丙烯酸 (AA) 廠檢修，供給減少可望帶動報價走強。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，中國疫情影響下短時間物流、客戶開工與終端需求難以全面回復，5 月因中國逐步放寬管制允許閉環生產，提高月產能，營收可望優於上月，但第二季營收仍將較上季下滑。

吳嘉昭認為，電子材料短期營運需視中國疫情管制情況而定，不確定性增，但車用電子、風電、5G、高速傳輸等長期發展趨勢不變；化工產品方面，可塑劑進入傳統旺季，需求可望回溫帶動營收增加，但丙二酚、乙二醇市況不佳，兩業務表現遇逆風。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源指出，5 月定檢廠增加，預估合併營收略低於上月，但第二季營收仍可望成長，並優於先前預期，其中主要來自於報價上揚。

產品方面，苯等衍生物 5 月則可望維持全產全銷； PX 利差則仍能維持 250-300 美元區間；PTA 市況仍不利，但供應商積極減產保價；聚酯鏈受到下游開工率下滑影響，相關產品稼動率低於傳統水位。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，歐盟規劃年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，加上近期貿易商紛紛表態 5 月中起將大幅減少購買俄羅斯原油，市場預期 5 月俄羅斯原油出口將減少 100 萬桶 / 日，短期油價可能上漲。

不過，台塑化指出，中國封城持續延長，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，將會抑制油價漲幅。