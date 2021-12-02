〈台虹法說〉Q4營收將呈現季減、年減 明年Q2有機會復甦

軟性銅箔基板廠 (FCCL) 台虹 (8039-TW) 今 (2) 日應邀出席出席法說會，今年第三季營運受供應鏈斷鏈與原物料價格上漲影響，導致營運不如預期，總經理江宗翰對於明年首季看法趨於保守，預期最快第二季有機會邁向復甦。

今年下半年以來，電子產業零組件「長短料」、「缺料」的狀況遲遲沒有改善，市場預估，台虹第四季營收將呈現季減、年減，但 2021 年全年營收將超過去年的 87.66 億元；對於 2022 年展望，江宗翰指出，明年首季市場不確定性仍高，營運仍以保守態度面對。

不過，江宗翰也說，明年第二季以後，依全球晶片商預估供貨將有所改善，第二季營運有機會邁向復甦。

台虹 2021 第三季營運不如預期，單季營收為 26.86 億元，毛利率為 24.38%，季減 0.27 個百分點，年減 0.85 個 百分點，稅後純益為 2.47 億元，季增 25.88%，年減 21.1%，每股純益為 1.18 元；前三季營收 72.61 億元，毛利率 24.07%，年增 0.71 個百分點，稅後純益 6.16 億元，年增 9.31%，每股純益為 2.95 元。

台虹也在兩岸持續擴充投資，預計將投資 20 億元增加兩岸產能 10-15%。