〈台虹法說〉看好車用及元宇宙產品 將帶動營收竄升

FCCL(軟性銅箔基板廠) 台虹 (8039-TW) 在高頻高速及大電流厚銅新產品產製能力持續提升，加上江蘇如東廠完工量產，公司預估，明年總產能將增加 10-15%，看好明年營收將再提升，並在穿戴裝置、車載應用市場的可大幅提升市占率。

台虹目前 FCCL 產品結構依應用別來看，仍以手機、平板等手持裝置占 80%，車用占 5-10%，其他為工業控制、醫療等應用，台虹 2021 年原在穿戴裝置應用取得高成長的訂單數量，但在整體市場晶片缺貨影響下，大量穿戴裝置 IC 產能遭手機排擠，導致實際出貨並不如預期。

台虹今天在法說會中仍看好穿戴、車載應用高成長性，並看好，台系 EMS 廠大舉打破內燃機汽車廠既有的 Tier 1 僵化採購體系，台虹也打入新創電動車、新能源車電子主控、電源管理體系等，在每部車軟板需求超過百片用於取代連接線、排線的有利情況下，預估 3 年出貨量將 100% 成長。

另外，台虹也看好「元宇宙」概念相關穿戴 AR、VR 裝置需求等，光是頭戴裝置每部傳感器對軟板的需求就達 30 片，元宇宙市場規模成長，將帶動台虹出貨成長。

此外，台虹持股 53.86% 的博威電子，核心業務為電子塗佈製程，博威電子決議擴大投資鋁散熱基板，將斥近 1 億元在大陸昆山設立鋁散熱基板的後段壓合製程生產線，設廠計畫預估 2022 年第四季投產。

博威鋁散熱基板產品已打入中國品牌能源車應用，取得市場領先地位後，未來有望持續擴大銷售，但過去鋁散熱基板產品由台灣廠完成前段塗佈製程後，後段壓合委外代工完成；為掌握擴大銷售產品品質考量下，台虹也決定赴江蘇昆山租廠投資設立自有後段壓合生產，掌握前後段製程。

台虹也在兩岸持續擴充投資，預計將投資 20 億元增加兩岸產能 10-15%。