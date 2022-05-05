柯文哲：再3天確診數失準 北市是否軟性封城觀察4指標

台灣 COVID-19 疫情社區化，單日確診數突破 3 萬例，台北市長柯文哲今 (5) 日指出，每天新增個案統計再過 3 天就不準了，因為超過了 PCR 量能，接著進入黑暗期，最後則是退守醫院；至於北市何時會進入軟性封城，柯文哲表示，要觀察 4 項指標來做決定，分別為專責病房、占床數、每天出院及住院人數。

鑒於近期本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，改為居家隔離、居家檢疫及自主防疫等 3 類對象，經醫事人員確認，即為確定病例條件，新規於 5 月 12 日起實施。

柯文哲今天前往台北市議會進行專案報告並備質詢，他表示，再過 3 天，每天新增確診數就不準了，因為超過了 PCR 量能，接下來就會進入黑暗時期，這是最大的危機，最後階段就是退守醫院，疫調也不做了。

外界關心北市是否會進入軟性封城階段，柯文哲表示，市府每天都在觀察 4 項指標數字，分別是專責病房數、占床數、每天出院及住院的人數，這 4 個指標都是以醫院系統能否正常運作為底線。

柯文哲進一步指出，近日會找各家醫院院長一起開會研商，加嚴確診住院的標準，不再是確診就能住進醫院病床，未來可能必須動用氧氣系統以維持生命者才得以住院。

柯文哲說，一旦確診者症狀稍微好轉，病人就必須提前出院、回家療養或轉進防疫專責旅館，作法將全面改變，不能像過去一樣醫治到病完全好才出院。

柯文哲表示，現在疫情變化太快，醫院的 PCR 能量非常有限，過去採取自己先快篩，陽性後再來 PCR，但現在發現，全台快篩試劑都缺貨，民眾根本買不到，無法自行檢驗，只能被迫改為民眾有染病的明顯症狀再來做 PCR，一切只能且戰且走。