唾液採檢+新冠快篩助攻 安特羅Q2有望首度轉盈

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 向工研院技轉的唾液採檢快篩，最快 5 月底取得醫用認證，該產品檢測時間較 PCR 採檢縮短 4 倍，僅需 40 分鐘，未來取得認證後有機會率先導入在機場、醫療院所等地點，隨著近期快篩試劑供不應求，安特羅也將提升逾 6 成產能，第二季有望虧轉盈。

安特羅旗下唾液採檢快篩，是國內唯一取得工研院技轉的廠商，自去年 4 月開始啟動臨床試驗後，預計 5 月底可取得衛福部醫用許可認證，將能大規模運用在機場、企業、醫院、校園等。

至於家用唾液採檢快篩，則有機會 8 月取得認證，總經理張哲瑋表示，目前 PCR 檢測時間至少 3 小時，而旗下唾液採檢快篩除了採檢時間僅需 40 分鐘，相較市面上喉嚨、鼻腔檢測，使用上更溫和、容易。

除了唾液採檢快篩外，安特羅快篩試劑也列入國家隊，張哲瑋表示，隨著本土病例數暴增，快篩試劑供不應求，且以企業急單最多，目前下單至出貨約 2-3 周，加上因應政府徵用政策，啟動擴產計畫。

安特羅快篩試劑月產能 80 萬劑，預計 6 月起產能可進一步提升至 100 萬劑，法人預估，安特羅 5 月營收有望翻倍成長、衝至 1 億元，6 月則在產能提升下，有機會達到 1.5 億元，推升第二季營運轉盈。