A股穩了？中國「一行兩會」最新表態 支持資本市場平穩運行

在中國 A 股恢復交易前夕，中國人民銀行、證監會、銀保監會密集表態，央行與證監會均宣示，支持資本市場平穩運行，證監會則說，要積極引入長期投資人，推動企業境外上市監管制度。

中國證券報報導，人行、證監會、銀保監會周三（4 日）均表示，近日召開專題會議，深入傳達、學習中央政治局會議精神，以及習近平總書記在中央政治局第 38 次集體學習時的重要講話精神，研究、部署具體落實措施。

央行說，要加快推動已確定的各項政策措施精準落實，用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構滿足實體經濟融資需求；支持資本市場平穩運行，要促進平台經濟健康發展，實施常態化金融監管。

證監會表示，要穩步推動股票發行註冊制改革，引入長期投資人，激發市場活力。

證監會說，要穩步擴大資本市場制度型開放，拓展境內外市場互聯互通範圍，深化大陸與香港資本市場合作，推動企業境外上市監管制度。

證管會並表示，按照「尊重國際慣例、遵守國內法規」原則，要推動中美稽核監管合作取得成果，為資本市場高水準開放建構可預期國際監管環境。

銀保監會則說，要督促銀行、保險機構堅持「房住不炒」定位，因城施策，落實差別化房貸政策，支持首套和改善性買房需求，靈活調整受疫情影響人群的房貸計畫。

銀保監會表示，要完成大型平台企業專項整頓工作，設好紅燈、綠燈，實施常態化監管，支持平台經濟健康發展。

海通證券首席經濟學家、首席策略分析師荀玉根說，從投資時鐘、股市估值、調整時空等角度來看，A 股很可能已進入底部區域，「當前『政策底』已經很明確了，市場正處在『政策底』到『業績底』的中間階段」，且政府可望推出更多「穩增長」政策。