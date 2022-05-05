鴻海集團股東購物節登場 共計210萬名股東可受惠

鴻海 (2317-TW) 股東會 5 月 31 日登場，轉投資夏普旗下的電商平台可購樂，也宣布股東購物節今 (5) 日起開跑，共計 210 萬股東們可享三大優惠四重好康。

今年可購樂股東購物節除了針對目前持有鴻海的股東外，也包含集團相關的鴻準 (2354-TW)、業成 GIS-KY、台康生技、台揚 (2314-TW)、廣宇 (2328-TW)、森崴、永崴、松上、正崴、天鈺、樺漢 (6414-TW)、乙盛、建漢、群創以及榮創的股東。

可購樂表示，即日起至 8 月 31 日為期近 4 個月，上述公司股東只要掃描通知書上的 QR CODE 成為可購樂的 LINE 會員，並於活動頁完成股東報到流程，新會員註冊並完成身份認證，即可享有優惠及好康。

可購樂進一步指出，今年三大優惠包含股東享夏普奈米蛾眼科技防護眼罩 588 元優惠、夏普空氣清淨機 5 折起，以及購買鴻海夥伴 Gogoro 的電動機車 97 折；4 重好康則包括股東禮包、集點抽股票、連續登入抽全勤獎，簽到抽 COCO 幣等。

其中，集點抽股票只要登入並成功預測明日股市大盤漲跌，就可抽 0056 、鴻海股票等值現金奬；全勤獎則是累積簽到滿 20 天，有機會獲得 Apple iPad mini、夏普電風扇等。