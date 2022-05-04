Fed會議前夕外資大買0050反1逾2.4萬張 提款新光金

台股今 (4) 日開高震盪，在航運股撐盤下終場上漲 66.93 點，收 16565.83 點，成交量能持續低迷，在聯準會 (Fed) 召開記者會前夕，外資今買超 2.45 萬張元大台灣 50 反 1，買長榮、陽明合計 2.4 萬張，不過再度提款金融、鋼鐵股，賣新光金 7.3 萬張，提款逾 6.9 億元。

三大法人方面，外資今賣超 0.61 億元，投信買超 9.12 億元，連 15 買，累計買超台股 233 億元；自營商賣超 3.29 億元，為連續 10 個交易日賣超，三大法人總計買超 5.19 億元。

期貨方面，外資加碼空單 1018 口，空單餘額增加至 32547 口，多單加碼 2023 口，多單餘額 23681 口，整體淨空單減少至 8866 口；投信淨空單 7349 口，自營商淨多單 14347 口。

外資今買超集中航運、電子股，值得注意的是，買超元大台灣 50 反 1 逾 2.4 萬張，買超長榮、陽明合計 2.4 萬張，聯電逾 1 萬張，面板雙虎友達、群創 1.37 萬張，鴻海、遠傳 6 千張以上。

金融、鋼鐵股則成為外資提款族群，外資賣超新光金 7.3 萬張，開發金 9303 張、玉山金 4720 張，元大金、合庫金、第一金、永豐金都逾 2 千張；鋼鐵股大成鋼 7889 張，也調節中鋼 4600 張，同時賣超華新 3912 張。

投信今買超新唐 3103 張最多，其他主要為金融股，買超永豐金 2267 張，開發金、中信金、第一金、元大金都逾千張，電子股買超仁寶、英業達、宏碁、聯電等。

投信賣超方面，賣超華邦電、友達逾 8 千張，元太 3029 張，新光鋼 2047 張，元大台灣 50、京元電、穩懋超過 1 千張。