九齊確保6吋晶圓供應 與新唐簽訂4年採購合約

MCU 廠九齊 (6494-TW) 今 (20) 日公告，為確保晶圓產能供應，與供應商新唐 (4919-TW) 簽署採購保密合約，採購期間自明年 1 月 1 日起為期四年，有助未來營運與業務拓展。

九齊今年以來受惠 MCU、語音 (Speech)IC 需求強勁，加上調漲售價，營收頻創新高，11 月營收達 2.22 億元，月增 1.74%，年增 65.12%，累計前 11 月營收達 20.42 億元，已遠超越去年全年 11.6 億元的水準，年增 104.24%。

展望明年，由於晶圓產能供給持續不足，各家 IC 設計也紛紛與供應商簽訂長期供貨合約，期望取得足夠產能，確保業務擴張，九齊此次也是今年第二度公告與供應商取得產能，上次是與中國合肥晶合集成簽訂的 3 年合約。

新唐為九齊供應商之一，除自有 MCU 業務外，也提供晶圓代工服務，旗下 6 吋廠年產能約 50-60 萬片，主要生產 MCU、語音 IC、電源管理晶片、霍爾 IC 等，今年以來也因應材料成本上揚，調漲價格數次，9 月漲幅更高達 15%。

九齊上半年營收以 8 位元 MCU 為主，達 47%，語音 IC 則達 41%，32 位元 MCU 也有 4%，其他則為 8%。