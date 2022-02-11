〈新唐法說〉NTCJ整合效益顯 全年純益創高 EPS 7.27元

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布去年財報，受惠工控、新能源需求續強，加上日本子公司 NTCJ 整合的效益顯現，第四季獲利首度突破 10 億元，創下歷史新高，連帶拉抬全年稅後純益衝上 29.41 億元，年增 452%，每股稅後純益 7.27 元，雙雙改寫新猷。

新唐去年第四季營收 103.89 億元，約與上季持平，年增 5.27%，毛利率 42%，季增 1 個百分點，年增 6 個百分點，營益率 12%，季增 3 個百分點，年增 12 個百分點，稅後純益 10.89 億元，季增 69.63%，年增 1456%，每股稅後純益 2.64 元。

新唐去年全年營收 414.56 億元，年增 101%，毛利率 40.66%，年增 3.37 個百分點，營益率 8.03%，年增 6.47 個百分點，稅後純益 29.41 億元，年增 452%，每股稅後純益 7.27 元。

新唐自 2020 年 9 月正式合併 NTCJ 以來，儘管初期營收規模顯著擴大，但獲利並未顯著成長，進入 2021 年後，隨著公司內部整合的效益顯現，加上 MCU 等價格上漲、需求強勁，營收、獲利皆雙雙寫下公司歷年新高。

展望今年，財務長賴秀芬指出，新唐今年將持續優化營運成本、提升營益率，並希望擴大研發投資，招募研發人才等，尤其是在 NTCJ 方面，藉此強化產品競爭力。