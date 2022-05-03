〈環宇法說〉Q2可望優於Q1 轉投資晶成半導體年底拚單月轉盈

環宇 - KY(4991-TW) 今 (3) 日召開法說，展望今年，環宇表示，依目前訂單情況來看，加上物料、人力缺口補上後，預期第二季營運將優於首季，轉投資方面，也預期晶成半導體在產能規模逐步放大下，年底有機會單月轉虧為盈。

環宇表示，目前產能稼動率維持在 7 成上下，隨著物料、缺工狀況改善，預期第二季營運將優於首季，產品組合變化不大，毛利率也可望與第一季相當或小幅成長。

環宇近幾季毛利率持續低迷，環宇解釋，主因是自有品牌 (KGD) 光電元件產品價格競爭激烈，且過往市場主要以中國為主，近年 5G、資料中心成長均不如預期，除競爭者多影響價格外，前任美國總統川普掀起美中貿易戰，也讓中國廠商更傾向採用國產供應商，導致環宇市場份額流失。

展望未來，環宇表示，將持續朝高毛利產品發展，力拚自有品牌 KGD 業務穩健，至於光電產品、無線射頻近年營運則相對穩健，今年可望維持成長。

另一方面，環宇目前有三家主要轉投資公司，包含晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等，配合轉投資擴產需求，環宇首季也分別加碼晶成半導體 6 億元、常州承芯約人民幣 1 億元，持股比例各拉升到 46.4%、22.14%，上海宙鎵則持股約 48% 不變。

環宇說，晶成半導體也是代工模式，並面向全球市場，隨著產能規模逐步放大，今年虧損將逐季收斂，且年底有機會單月轉虧為盈，明年逐步獲利，目前 5 月股東會所提出的募資計畫，主要也是因應晶成後續投資所需，至於承芯則走超代工的模式，客群則會以中國市場為主。