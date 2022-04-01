388張台幣、美元保單掀升息潮 僅2家壽險按兵不動

各壽險公司每月第一個交易日皆會公告利變保單宣告利率，因應台美相繼升息，超過 350 張台幣、美元保單也在 4 月調升宣告利率，各家美元保單最高宣告利率幾乎都已拉高至 3% 以上，僅台新人壽、三商美邦人壽按兵不動。

過去一年壽險公司即便調整保單宣告利率，調整張數大多都是「個位數」，但隨著美國公債殖利率反彈，且台美雙雙啟動升息，壽險公司 3、4 月紛紛調高宣告利率，4 月更是掀起升息潮，台幣、美元保單合計調整高達 388 張，市場躉繳美元利變壽險主力保單估計在 2.95-3.18%，若是保障成份稍重的美元利變壽險則落在 3.15-3.35% 之間。

以各家來看，富邦人壽 4 月宣告利率預計調整 4 張現售台幣利變型壽險，調升 5bps。

國泰人壽美元保單部分，則因應市場大調整，包括 11 張利變壽保險與 64 張停售的利變養老保險皆升息 5bps，此 75 張美元保單調升後宣告利率落在 1.85-3.25%。

值得一提的是，在一片保單升息潮中，國壽 4 月逆勢調降停售的 3 張台幣保單，主要是調降利變年金險 5bps，降息後宣告利率 0.72%。

中國人壽表示，因應市場狀況，中壽的台幣、美元商品合計 19 張，都同步升息，其中，美元保單 14 張、台幣保單 5 張。台幣保單約調升 5 bps，調整後最高 2.15%；美元約調升 7~10bps，調整後最高 3.35%。

元大人壽 4 月份共調升 3 檔美元保單的宣告利率，分別為：元大人壽世代相傳美元利率變動型終身壽險由 3.25% 調升至 3.3%，元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險從 3.20% 調至 3.25%，元大人壽優利美元利率變動型增額終身壽險從 3.1% 升至 3.15%。

新光人壽表示，該公司商品策略推動外幣保單銷售，並聚焦價值型商品，觀察近期美元債券市場利率持續走升，本月份主要調升美元保障型商品 10bps，美元利變壽共調升 23 張，調升後美元商品宣告利率為 2.70%-3.40%。而台幣的部分，因配合三行庫二年期定儲利率平均上升，本月份調升停售台幣利變年金及萬能 28bps，新台幣利變年金 / 萬能共調升 16 張，調整後台幣商品宣告利率為 1.09%-1.65%。

台灣人壽則是變動最多的壽險公司，本月份調整 207 張商品，其中 37 張現售、170 張停售。美元保障型商品最大升幅 10bps，最高宣告利率為 3.35%。美元儲蓄型商品最大升幅 10bps，最高宣告利率為 2.8%。而新台幣保障型商品最大升幅 10bps，最高宣告利率為 2.2%。新台幣儲蓄型商品最大升幅 10bps，最高宣告利率為 2.05%。

南山人壽 4 月調升 24 張美元現售商品的宣告利率，2 年到 4 年繳費調幅 0.05%，6 年以上繳費調幅 0.10%，調整後現售美元利變保單宣告利率在 2.8-3.35% 之間水準。

全球人壽也調升部分台幣與美元保單宣告利率，2 款台幣商品調升 5bps；美元商品亦升息 5~10bps，其中有 3 款調升 5bps、5 款調升 10bps。

遠雄人壽則針對 5 張現售美元商品調升 10bps，調整後美元保單宣告利率落在 3.1-3.35%，2 張現售台幣商品調升 5bps，宣告利率攀升至 1.75-2.25%。