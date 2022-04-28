美元利變險熱賣 宣告利率若過高 金管會將開罰

金管會今 (28) 日表示，因為預期美國聯準會升息，帶動美元利變型保單熱賣，也推升外幣保單截至 2 月底占整體新契約保費收入占比拉高到超過 64%，高於去年同期的 60.79%。此外，金管會也緊盯美元保單宣告利率，若過高將開罰。

金管會公布，壽險業今 (2022) 年累計截至 2 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 1099.62 億元，其中，投資型保險折合約新臺幣 421.1 億元、占比約 38%，傳統型保險折合約新臺幣 678.52 億元占比約 62%。

美元保單新契約保費收入約 38.65 億美元，其中，投資型保險約 14.55 億美元、占比約 38%，傳統型保險約 24.1 億美元、占比約 62%。

值得一提的是，金管會表示，因為美國升息啟動，保險局也開始審查幾家美元保單宣告利率是否偏高，審查重點是了解宣告利率與計算公式是否偏離，若發現調高的利率跟公式不一致，就違反商品送審的相關規定，會依規定看情節來處罰。

金管會表示，外幣保單的保險費、保險給付、保單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致換算為新臺幣後產生匯損。

金管會提醒，消費者購買外幣保單前，除了應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時也要將保單計價幣別所屬國家的政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。