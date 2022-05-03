〈北極星-KY上市〉CDMO明年貢獻營收 三年後顯著成長

北極星 - KY(6550-TW) 除了開發癌症用藥外，也跨足 CDMO(委託開發與生產) 領域，目前已接獲三家客戶，其中一家客戶產品今年下半年進入量產、明年開始貢獻營收；隨著宜蘭廠動工，CDMO 最快三年後，營收貢獻才會顯著放大。

北極星目前共有三個生產基地，分別為美國廠、中國廠及宜蘭廠，其中，美國廠定位為前導工廠，目前已與 Helix BioMedix 、Nanotein、Primmune 等 3 家業者簽屬 CDMO 合約。

董事長陳鴻文表示，Nanotein 主要是研發 CAR-T 培養液，雙方共同合作開發產品，北極星除了負責產品量產製程開發外，也取得 Nanotein 41% 股權；該產品預計今年下半年量產出貨，待產品上市後，北極星可認列 15% 銷售權利金，預計明年開始有營收貢獻。

中國廠目前共有兩條生產線，以臨床用藥為主，未來會以滿足中國市場為主；宜蘭廠則將分二期進行建設，預計今年動工、最快三年後投產。

陳鴻文指出，公司生產基地共有三大策略方向，第一、生產自有產品；第二、生產轉投資公司 Nanotein 的產品；第三、接 CDMO 業務，以目前美國與中國廠產能來看，還不足以有量產能力，需待宜蘭廠投產後，CDMO 營收貢獻才會顯著成長。