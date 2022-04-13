〈裕隆集團展望〉裕融Q1 EPS有望衝破4元寫新高 因應升息將調高產品利率

裕融 (9941-TW) 今 (13) 日召開法說會，對於第一季財測，預估稅後純益可達 13.38-16.35 億元間，年增 27.58-55.94%，每股純益估達 3.5-4.11 元間，若達財測高標 EPS 就可望衝破 4 元，將創單季新高，展望今年，裕融也將提升利率並調整產品收益率，以因應台灣央行升息。

裕融指出，第一季受惠整體資產餘額成長、高獲利性產品比重提升，營收維持雙位數成長，成長動能強勁。

展望今年，由於央行睽違 10 年首度升息，且短期間已不可逆，裕融表示，已從提升承作利率和產品收益性調整，來減緩利息增加的幅度，後續會持續因應市場動態進行調整報價和產品結構，對全年審慎樂觀看待。

裕融看好，國內中小企業和微型企業的融資拓展、個人消金業務，尚有很大成長空間，預料台灣融資事業還會有兩位數成長。

至於國內車市因缺車而銷量下滑，裕融說明，新車業務承作占營收比重僅 20%，影響不大，將持續針對汽車後服務強化策略合作。

在海外，中國市場因疫情短期升溫，加上俄烏戰爭等國際因素干擾，裕融會持續關注中國重點城市封閉性管理對資產品質的影響，將先針對二手車業務、醫療設備等做重點開發，適度避開地緣政治對產業的影響。

而菲律賓市場去年幾乎處在封城狀況，導致業務停滯，但隨著疫情緩和，今年裕融有望逐步擴大業務規模，已展開醫療業務，並將推動企業金融。