海空運需求暢旺 捷迅Q1獲利創單季次高 年增逾8成

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (3) 日公布第一季財報，單季稅後純益 8817 萬元，年增 83.5%，每股純益 2.94 元，創單季次高，僅次去年第四季，顯示海空運市況第一季淡季期間需求仍相當暢旺。

捷迅第一季合併營收 12.82 億元，年增 20.23%，營業毛利 1.6 億元，年增 52.99%，毛利率 12.45%，年增 2.67 個百分點，營業利益 1.09 億元，年增 89.52%，營益率 8.51%，年增 3.11 個百分點，稅後純益 0.88 億元，每股純益 2.94 元，展望後市，捷迅表示，第二季將簽訂跨國合作案，對下半年成長動能有絕對信心。

捷迅進一步說明，疫情肆虐使海運價相較於疫情前高出將近 8-10 倍，而空運價則高出約 2-3 倍，第一季空運服務占營收比重 63.12%，年增 16.87%，海運服務 27.66 %，年增 33.81%，其他服務 9.22% 。

目前市場海空運價處於高基期，但捷迅強調，仍持續布局長期計畫，第二季即將簽訂跨國合作案，已進入商討合約內容的擬定階段，此合作案將使全方位物流的定位，更加完整。

捷迅強調，已做好準備，經營團隊對下半年的成長動能有絕對信心，目標今年營運再創新佳績。

捷迅正持續在海外拓展據點中，規劃在印度的清奈、德里兩個城市設立分公司和辦事處，預計年底前取得正式營業執照，未來仍將在各地拓增業務量。