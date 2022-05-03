王品股東會紀念品價值創新高 8.3萬名股東可領

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (3) 日公告股東會紀念品內容，祭出史上最高額、價值 3000 元的王品股東大禮包，由於目前已停止過戶，王品統計，約有 8.3 萬股東可獲取，並估算預計送出股東禮包總價值約 2.49 億元。

王品說明，王品股東大禮包內含有適用全集團門店的 200 元紙本現金抵用券、每月 200 元電子抵用券共 12 張，以及王品瘋美食購物網電子抵用券 100 元共 4 張，總價值共 3000 元，是王品史上最大手筆的股東會紀念品，藉此感謝股東於疫情期間不離不棄、大力相挺，零股股東也可領取。

王品於 2020 年送出 2200 元美食抵用券，去年則是加碼至 2516 元的大禮包，今年同樣是大禮包，但價值再創高。

不過，須留意王品 200 元電子抵用券，消費滿千才可折抵 1 張，並限平日使用，而王品瘋美食購物網 100 元電子抵用券，同樣是消費滿千可折抵 1 張。

王品今年股東會預計於 6 月 28 日舉行，4 月 30 日停止過戶，最後交易日為 4 月 27 日，持股 1000 股以上的股東，可於 5 月 27 至 6 月 21 日期間，憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，也可於 7 月 7 日、7 月 8 日、7 月 11 日憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領，或親自出席股東會領取。

至於持股未滿 1,000 股的零股股東，則需先參與電子投票後至股代處，或親自出席股東會領取。