北京今起再做三輪全員核酸檢測 關閉故宮室內展廳

北京市政府宣布擴大核酸篩檢，周二（3 日）起再度在東城、西城、海淀等 12 個地區展開三輪核酸檢測（PCR），並關閉故宮博物院室內展廳，以遏止疫情蔓延。

北京晚報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長李昂表示，根據市疫情防控工作領導小組部署，定於 5 月 3 日至 5 日，再次對東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等 12 個地區的人員，展開三輪核酸篩查。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉呼籲民眾參加核酸篩查，政府啟動三輪核酸篩查後，三次均未參加檢測的人員，「北京健康寶」會跳出視窗。

北京市周一新增 51 例本土有症狀確診病例，11 例無症狀感染者，治愈出院 5 例。

故宮博物院表示，周二起關閉室內展廳。北京市公園管理中心也宣布，周二起關閉頤和園、天壇公園、北海公園、中山公園、香山公園、景山公園、北京動物園、陶然亭公園、紫竹院公園及國家植物園所有室內展廳、展館，並關閉中國園林博物館，開放時間另行通知。

中國政府的嚴格防疫措施重創國內經濟，加重國家主席習近平兌現「穩增長」承諾的壓力。國家統計局周日公布的數據顯示，4 月製造業採購經理人指數（PMI）為 47.4，較前月降 2.1 個百分點，連續兩個月低於象徵景氣榮枯分水嶺的 50 關卡，並寫下 2020 年 2 月以來最低紀錄。

在國家統計局發布 PMI 數據的前一天，習近平主持中共中央政治局會議，要求努力實現今年經濟成長目標，並堅持「動態清零」政策。

然而，經濟學家懷疑中國是否能同時實現這兩大目標，多位經濟學家已將今年中國經濟成長預測下修至低於官方目標，而國務院總理李克強提出的成長目標是約 5.5%。