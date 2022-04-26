〈陸港盤後〉北京擴大核酸篩檢 A股三大指數軟腳

中國 A 股三大指數周二（26 日）續跌，滬指大跌近 1.5%，失守 2,900 點關口，原因是北京市政府周一深夜宣布擴大核酸篩檢，周二起對 11 個地區的人員展開三輪核酸檢測。

滬指周二收盤重挫 1.44% 至 28,86.43 點，深成指跌 1.66% 至 10,206.64 點，創業板指跌 0.85% 至 2,150.51 點。兩市成交額合計人民幣 8,388 億元，北向資金淨流入 15.43 億元。

紡織服裝、煤炭、券商類股大幅下挫，軍工、汽車、石油、有色、化工、半導體、保險等族群均走低。

香港恒生指數收盤漲 0.33%，恒生科技指數勁揚 2.87%。

中國央行在周二盤前罕見出面信心喊話，聲稱目前中國經濟基本面良好，且央行將增強貨幣政策對實體經濟的支持力道，試圖安撫投資人情緒，但投資人似乎不領情。

北京市委宣傳部副部長徐和建周一晚間表示，在朝陽區已展開核酸檢測的基礎上，進一步擴大篩查範圍，從 26 日至 30 日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等 11 個區域的人員展開三輪核酸檢測。

徐和建呼籲近期民眾非必要不出京，就地過節，減少不必要群聚，與確診病例足跡有交集者、接到「健康寶」提示者，請立即向社區單位報告，配合各項防控措施。

國金證券表示，短期來看，投資人情緒引發股市波動，但目前市場情緒已過度悲觀。儘管 A 股受國內疫情反覆等因素影響，但基本面趨勢未變，因此國金證券是對 A 股中期表現仍不悲觀。

澳盛銀行研究部門分析師 Brian Martin 與 Daniel Hynes 周二則說，市場對新冠肺炎病毒在中國快速蔓延做出負面反應，擔憂政府會祭出更多封城措施，拖累經濟成長，此擔憂也影響亞洲市場，波及全球金融市場。